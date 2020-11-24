В «Формуле-1» в следующем сезоне будет русский гонщик, но это не Даниил Квят

Как и предполагало большинство экспертов, пилотами команды «Хаас» в следующем сезоне будут российский гонщик Никита Мазепин и сын легендарного Михаэля Шумахера – Мик. С французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном команда рассталась.

«Хаас» уже подписал контракты с Мазепиным и Шумахером, но официально объявит чуть позже, после того, как будут улажены бюрократические проволочки с суперлицензиями, и сезон «Формулы-2» завершится. Российскому гонщику необходимо по итогам сезона «Формулы-2» для этого нужно занять место не ниже седьмого. Сейчас он занимает пятую строчку, значительно опережая идущего восьмым гонщика из Китая. До завершения сезона осталось провести только две гонки.

Отметим, что Никита заинтересовал американскую команду не только своими спортивными качествами, но и наличием серьезных российских спонсоров (его отец, Дмитрий Мазепин – миллиардер, основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим»).

Не все эксперты отнеслись с энтузиазмом к выбору «Хааса». Ральфу Шумахеру, например, это решение нравится не очень:

«Думаю, это сложная задача, потому что нынешняя Формула-1 стала слишком техничной. У тех же Переса и Хюлькенберга куда больший опыт, они были бы более приемлемыми кандидатурами. Конечно, всегда можно просто позволить гоняться двум новичкам. Но в «Формуле-1» все тяжелее, этот чемпионат нечто гораздо большее, чем просто скорость».

Команда «Хаас» дебютировала в «Королевских гонках» в 2016 году на австралийском этапе. На своих болидах «Хаас» использует моторы, коробки передач «Феррари» и собственное шасси. Лучший результат в Кубке Конструкторов – 5 место в 2018 году. Лучший результат в чемпионате среди пилотов – 9 место Кевина Магнуссена в 2018 году.

Что касается Даниила Квята, то его судьба решена уже на 99% — в «Формуле-1» его больше не будет. По мнению владельцев команды, он не оправдал возлагавшихся на него надежд, а за его спиной нет могущественных спонсоров.

Источник — https://meta-ratings.kz/