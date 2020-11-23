В этом сезоне заводская команда «АвтоВАЗа» выиграла все соревнования в России по кольцевым автогонкам

Последний этап чемпионата страны по кольцевым автогонкам 2020 года завершился в Чечне на автодроме «Крепость Грозная», а команда LADA Sport ROSNEFT стала чемпионом России по итогам года и в командном, и в личном зачете во всех четырех классах — сообщает спортивно-аналитический ресурс Metaratings.

Класс «Туринг». Это самые мощные машины, здесь Кирилл Ладыгин на Lada Vesta TCR стал досрочным чемпионом. Ему хватило для этого приехать четвертым, а в последней гонке можно было и не участвовать. Другой пилот команды Михаил Митяев закончил гонку вторым, и это позволило «вазовцам» стать победителями и командного зачета.

Класс «Супер-Продакшн». Несмотря на жесткое столкновение в последней гонке, здесь чемпионом стал Владислав Незванкин на Vesta 1.6T. Вместе с партнером по команде Андреем Петуховым он стал триумфатором и среди команд.

Класс «Туринг-Лайт». В этом классе чемпионом стал Владимир Шешенин еще на предыдущем этапе. В Грозном же команда выставила новичка Леонида Панфилова на Lada Granta, который сходу гонку и выиграл.

LADA Sport ROSNEFT участвует в чемпионате России по кольцевым автогонкам четыре года, и этот год стал самым успешным для команды. Кроме Российской серии кольцевых автогонок (РСКГ), пилоты LADA Sport ROSNEFT завоевали Кубок России по ралли и стали первыми в российском картинге.

Российская серия кольцевых автогонок проводится с 2014 года и является правопреемником чемпионатов СССР по автоспорту. Трассы для РСКГ расположены в московской и ленинградской областях, а также в Нижнем Новгороде, Грозном, Сочи, Смоленске и Казани. Трансляции соревнований ведутся на официальном сайте организации, а также, в некоторых случаях, на телеканалах «Авто 24» и «Матч ТВ».