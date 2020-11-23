Гонки беспилотных автомобилей

Недавнее происшествие в Англии, когда беспилотный болид прямо со старта ушел круто в сторону и врезался в стену, вызвало большой резонанс и интерес к данному виду автоспорта.

Напомним, что в конце октября стартовал сезон Roborace (участвуют болиды с автономными системами управления и вождения), а первый же этап завершился конфузом. Одна машина из шести участвующих потеряла управление и вместо трассы пошла на таран ограждения, еще одна просто не доехала до финиша из-за поломки. Все это могли наблюдать тысячи болельщиков в прямом эфире, которым, к слову сказать, зрелище понравилось, но едких комментариев было хоть отбавляй.

Самый популярный из них – «Слава Богу, до восстания машин еще далеко», и в этих словах есть доля истины, полностью доверять системе управление автомобилем пока еще рано.

После того как «Формула Е» стала неожиданно популярной, в 2015 году был создан класс беспилотных автомобилей Roborace. На сегодняшний день это единственная серия, которая регулярно проводит соревнования машин с автономным вождением. Болиды самостоятельно, при помощи установленных программ, находят повороты, регулируют скорость и избегают столкновений с соперниками.

В календаре сезона запланировано двенадцать гонок на шести этапах. Соревнования закрыты для публики из соображений безопасности, но все гонки транслируются в прямом эфире.

Отметим, что в России в декабре прошлого года также прошли соревнования беспилотных автомобилей. На трассе под подмосковным Дмитровом участвовали разработчики со своими проектами, а правила отличались от типичных соревнований.

Решающий заезд полностью имитировал городское движение, где организаторы предложили участникам неожиданные препятствия – перебегающие дорогу в неположенном пешеходы, то работающие, то неработающие светофоры, плохо читаемые дорожные знаки, а также искусственно создавали опасные участки и аварийные ситуации. Участникам требовалось максимально быстро проехать трассу, а за каждое нарушение ПДД начислялись штрафные минуты.

Ни один из болидов не смог избежать штрафов за нарушения ПДД, сообщает сайт Metaratings, а из-за технических сбоев и дисквалификаций в финал отобрались только две команды. Победителем же соревнований стала команда StarLine из Санкт-Петербурга.

Данный эксперимент очень наглядно подтвердил, что даже ведущие разработки беспилотных автомобилей еще не готовы на полностью автоматизированной основе самостоятельно передвигаться по современному городу.