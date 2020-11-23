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Продажи купе-кроссовера Geely Tugella в РФ стартуют 25 декабря 2020 года

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25 декабря в России стартуют продажи нового китайского кроссовера Geely Tugella. Эта модель будет предлагаться только с одним мотором мощностью 238 лошадиных сил.
В основе Geely Tugella лежит платформа СMA, на которой создаются не только автомобили компании Geely, но также и Volvo.

Для российского рынка Geely Tugella собирается в Беларуси на заводе «БелДжи». В дилерских центах кроссовер можно будет заказать только с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с.

В паре с ДВС будет работать только восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.

С такой силовой установкой Geely Tugella до первой сотни способен разогнаться всего за 6,9 сек.

Все цены и комплектации на Geely Tugella российский офис компании пока не раскрыл, но была озвучена стоимость на комплектацию Flagship.

В ней за 2 499 990 рублей будет установлена светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон, шесть подушек безопасности, система предотвращения фронтального столкновения, определения на дороге препятствий и пешеходов, камеры кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль.

geely Geely Tugella
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