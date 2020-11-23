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Подержанные автомобили в РФ стали дороже на 16% с начала 2020 года

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В текущем году очень сильно подорожали не только новые автомобили, но также и подержанные.
Многие автопроизводители в течение года цены поднимали постепенно, а одновременно с новыми авто дорожали и машины на вторичном рынке.

По данным исследования «Авто.ру», с начала года по октябрь на российском рынке легковые авто с пробегом стали дороже на 16%.

Сейчас средняя стоимость составляет 576,7 тыс. рублей. Отдельно отмечается, что в прошлом году за аналогичный период подорожание было не таким высоким – 15%. Аналитики ожидают, что цена на вторичном рынке будет расти как минимум до весны следующего года.

Больше всего в текущем году прибавил в цене Mercedes-Benz E-Class. Его средняя цена выросла на 22% до 1,2 млн рублей.

Незначительно цены выросли на Ford Focus и Opel Astra, при этом отечественные Lada-2114 и Lada Priora на 2-3% стали дешевле.

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