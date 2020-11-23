В НТИ разработали первый российский серийный электромобиль-кроссовер

Отечественный электрический кроссовер получил название «КАМА-1». Его полноценная презентация пройдет на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 в Москве 10-11 декабря.

Длина нового электрокара составляет всего 3,4 метра, ширина 1,7 метра, при этом у него полноценный четырехметсный салон и есть багажное отделение.

Как сообщили «Известиям» разработчики, электрокроссовер на одном заряде может проехать до 250 км в городской среде и до 300 км на трассе.

Для такого запаса хода в автомобиле установили батарею на 33 киловатт-часа. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч.

«КАМА-1» можно эксплуатировать при низких температурах, а также заряжать от быстрой зарядки.

О сроках выхода «КАМА-1» пока ничего не сообщается, но было сказано, что при планируемом объеме продаж 20 тысяч машин в год цена на электрокар составит около 1 млн рублей.