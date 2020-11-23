В России ФНС повысила налог на автомобили дешевле 3 миллионов рублей

Из-за введённых правил начисления транспортного налога, повышенный коэффициент могут присвоить даже тому, кто приобретал автомобиль менее чем за 3 млн рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) объясняла почему некоторые автовладельцы получили повышенное начисление транспортного налога.

Так, «налог на роскошь» начисляется на прайсовую стоимость автомобиля, а не на цену, за которую он был приобретён.

К примеру, средняя цена на легковой автомобиль в дилерских центрах составляет 3 млн рублей, а по акции его продавали за 2,5 млн рублей.

Напомним, на машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей, начисляется транспортный налог с коэффициентом 1,1.

При цене машины от 5 до 10 млн рублей платится двойной размер налога, а за люксовые авто с ценником от 10 до 15 млн рублей платится тройной налог.