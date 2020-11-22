Главная » Новости

Jeep может поставить мотор V8 на пикап Jeep Gladiator

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Jeep под капот внедорожника Rubicon 392 устанавливает V-образный восьмицилиндровый мотор объёмом 6,4-литра.

После презентации Rubicon 392 многие поклонники автопроизводителя озвучивали один и тот же вопрос, а будет ли такой силовой агрегат устанавливать в другие автомобили марки.

Rubicon 392 оснащен не только V8 мощностью 481 л.с., но также и восьмиступенчатым «автоматом» TorqueFlite 8HP75 с двухступенчатой раздаточной коробкой MP3022.

По данным Motor Trend, компания Jeep сейчас рассматривает возможность установки высокопроизводительного V8 в пикап Gladiator.

Зарубежное издание информацию получило от собственных источников в концерне FCA. Предположительно, силовой агрегат для пикапа утвердят только после успешных продаж Wrangler Rubicon 392.

jeep Jeep Gladiator Jeep Wrangler Rubicon 392
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика