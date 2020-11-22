Jeep может поставить мотор V8 на пикап Jeep Gladiator

Jeep под капот внедорожника Rubicon 392 устанавливает V-образный восьмицилиндровый мотор объёмом 6,4-литра.

После презентации Rubicon 392 многие поклонники автопроизводителя озвучивали один и тот же вопрос, а будет ли такой силовой агрегат устанавливать в другие автомобили марки.

Rubicon 392 оснащен не только V8 мощностью 481 л.с., но также и восьмиступенчатым «автоматом» TorqueFlite 8HP75 с двухступенчатой раздаточной коробкой MP3022.

По данным Motor Trend, компания Jeep сейчас рассматривает возможность установки высокопроизводительного V8 в пикап Gladiator.

Зарубежное издание информацию получило от собственных источников в концерне FCA. Предположительно, силовой агрегат для пикапа утвердят только после успешных продаж Wrangler Rubicon 392.