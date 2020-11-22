Nissan показал первое изображение обновленного внедорожника Terra

25 ноября будет представлен новый представитель SUV от компании Nissan, предположительно это будет обновленная версия рамного внедорожника Terra.

Японский автопроизводитель тизерным видероликом анонсировал презентацию новой модели, онлайн презентация которой должна пройти 25 ноября.

На презентации будет показан новый рамный внедорожник Terra, в основе которого ляжет платформа от пикапа Navara.

Напомним, рестайлинговая версия пикапа Navara была показана в ноябре. Предположительно, изменения, которые применили в пикапе, перекочуют в Terra.

Таким образом в рамном внедорожнике появится светодиодная оптика, новые бамперы и изменённая радиаторная решетка.

Пока неизвестно будут ли внесены в рестайлинговую версию какие-либо технические изменения. Сейчас Terra в зависимости от рынка предлагается с дизельным агрегатом объёмом 2,5-литра.

Мощность этой силовой установки составляет 190 л.с. при 450 Нм крутящего момента. Также Nissan Terra можно купить с 2,5-литровым 184-сильным ДВС, но такая версия продается на китайском рынке.