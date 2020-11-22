Седан от Geely стал автомобилем 2020 года в Китае

На самом крупном авторынке мира был выбран автомобиль года. В этот раз жюри из 41 авторитетного автоэкспорта отдали свои голоса недавно поступившему в продажу седану Geely Preface.

Эта модель впервые появилась в дилерских центрах в прошлом месяце, тогда как показ был проведен в том же месяце на автосалоне в Пекине.

По мнению представителей китайского автопроизводителя, Preface первый в мире автомобиль с ДВС, который будет получать обновление по «воздуху».

Таким образом, для внесения улучшений в программное обеспечение автовладельцу не нужно посещать дилерский центр.

Лучшим внедорожников года в Китае стал Lincoln Aviator. Престижное место в номинации «зелёный» автомобиль занял Polestar 2, а среди спорткаров лидирующую позицию занял Maserati MC20.