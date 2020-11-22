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Новая Skoda Octavia RS заступила на службу в полицию

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В Великобритании на службу заступило новое поколение Skoda Octavia RS, эта которая будет применятся для охраны общественного порядка, а также для экстренных служб.
Закупленные для спецслужб автомобили получили полный комплект опций, за исключением полного привода.

Все полицейские Skoda Octavia RS отличаются жёлто-синей ливреей, стробоскопами и сигнальными огнями.

В салоне автомобилей установили средство связи, а в дальнейшем планируется установить камеры фиксации нарушений.

Под капотом полицейских Octavia RS установлен 245-сильный мотор объёмом 2,0-литра при 370 Нм крутящего момента. Трансмиссия в Octavia RS семиступенчатая роботизированная.

Skoda Kodiaq RS сейчас есть у британских медиков, их приобрели на случай если из-за непогоды на место происшествия невозможно будет отправить медицинский вертолет.

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