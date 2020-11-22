Эксперт объяснил, почему в России нельзя купить хорошую машину

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал, почему в России новые автомобили изнашиваются быстрее чем в США и Европе.

По словам Форманчука, на российском рынке продают «сливные» машины.

«У нас дилеры могут творить что угодно и им за это ничего не будет. Это очень серьезно влияет на качество самой машины.У нас никакой дилер вам не скажет, что у них брак. Плюс бензин у нас плохой. Запчасти, зачастую, контрафактные. Условия эксплуатации у нас тяжелые. В принципе это все возлагает дополнительную нагрузку на узловые агрегаты автомобиля» — приводит слова Форманчука URA.RU.

Помимо этого, ограниченные версии или особые в РФ это обычно «пустые» версии, к тому же на российском рынке представлено ограниченное количество силовых агрегатов, а их качество рассчитано только на период гарантийных обязательств.