Автоэксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль

Акции на автомобили устраивают не только официальные представители марок, но также так называемые «серые» автосалоны. При покупке авто у последних стоит внимательно ознакомится с договором и тщательно проверять документы.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов агентству «Прайм» рассказал о мошенничестве при покупке машины «по акции».

Если приобретается автомобиль по акции в официальном автосалоне, то, как правило, в нем скидка минимальная или акция уже не действует официально, а сама реклама работает с целью привлечения клиентов.

В последнем случае менеджер постарается переориентировать клиента на автомобиль без акции.

«Серые» автосалоны могут действовать более изощрённо, а именно продавать автомобили по акции, которые на самом деле с дефектами или навязывать дополнительные услуги.

Если через автосалон покупается поддержанный автомобиль, то перед покупкой стоит еще проверить его историю и провести качественный технический осмотр.