Главная » Новости

Автоэксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать подержанный автомобиль

Опубликовано Обновлено

Акции на автомобили устраивают не только официальные представители марок, но также так называемые «серые» автосалоны. При покупке авто у последних стоит внимательно ознакомится с договором и тщательно проверять документы.
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов агентству «Прайм» рассказал о мошенничестве при покупке машины «по акции».

Если приобретается автомобиль по акции в официальном автосалоне, то, как правило, в нем скидка минимальная или акция уже не действует официально, а сама реклама работает с целью привлечения клиентов.

В последнем случае менеджер постарается переориентировать клиента на автомобиль без акции.

«Серые» автосалоны могут действовать более изощрённо, а именно продавать автомобили по акции, которые на самом деле с дефектами или навязывать дополнительные услуги.

Если через автосалон покупается поддержанный автомобиль, то перед покупкой стоит еще проверить его историю и провести качественный технический осмотр.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика