Автоэксперт рассказал, можно ли сейчас покупать подержанный автомобиль

Сейчас авторынок России находится на пике, так как из-за роста цен на новые автомобили все, кто откладывал покупку авто ринулись в дилерские центры, чтобы потом не платить за предварительно выбранное авто более высокую цену.

Аналогичная ситуация происходит и на вторичном рынке. По словам эксперта Ильи Юрова, сейчас поддержанные авто очень быстро продаются, и порой их даже не успевают приобретать перекупщики, которые постоянно мониторят объявления.

Автоэксперт советует тем, кому сейчас не срочно нужен автомобиль дождаться следующего года, когда в автосалонах появятся «свежие» автомобили.

Юров также отметил, что на вторичном рынке лучшие варианты очень быстро продаются, при этом задерживаются только машины не в лучшем состоянии.

Поэтому при выборе на рынке подержанных авто стоит обращать внимание на все детали и проверять автомобиль через специальные сервисы.