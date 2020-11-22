Новый сезон HAAS откроют Мик Шумахер и Никита Мазепин

Российским СМИ стало известно, что в новом сезоне 2021 гонок Формулы-1 команда HAAS представит новых гонщиков — российского пилота Формулы-2 Никита Мазепин и гонщик из Германии Мик Шумахер, сын знаменитого Михаэля Шумахера. Сейчас на родине он представляет «Феррари».

Как сообщает сайт ВсеПроСпорт, HASS уже подписали контракт с этими спортсменами, но разглашать информацию пока не торопятся. Это связано с тем, что Мазепин еще не получил суперлицензию.

Для получения суперлицензии Никита Мазепин должен набрать 40 баллов, выступая на гонках Формулы-2. На данный момент ему не хватает 8 баллов в личном зачете, которые он может получить заняв шестое или седьмое место. В том случае, если он проведет последние гонки финального этапа и покинет семерку лидеров, контракт с HAAS может быть под угрозой расторжения.

До этого момента HAAS не объявляла о своем составе на предстоящий сезон после того, как команду покинули Ромен Грожан и Кевин Магнуссен. Глава команды до последнего был против подписания контракта с молодыми спортсменами, не имеющими достаточного опыта.

Гюнтер Штайнер надеется, что Мазепин и Шумахер останутся на 2022 год, а в 2021 году наберутся опыта в первом своем сезоне Формулы-1. Можно предположить, что контракт HAAS со спортсменами заключен на два года.Также есть информация о привлечении Российских спонсоров к гонкам Ф1 в новом сезоне.