Новый Subaru создан совместно с компанией Toyota

Сотрудники европейских СМИ поделились информацией о создании нового Subaru Evoltis, который разрабатывался при поддержке концерна Toyota с заимствованием некоторых деталей. Subaru отказались от «родного» двигателя, заменив его на инновационную платформу e-TNGA.

Также стало известно, что новая машина будет отличаться от других моделей фирмы Subaru. Это связано с заимствованием дизайнерских идей таких автомобильных компаний, как Audi, Lexus и других европейских марок. Об окончательном дизайне уже строят догадки российские БК.

Создатели улучшили систему электробатареи. Ее мощность составит 50-100 кВт/ч, что позволит преодолевать до 650 км без дозарядки. Это мощный показатель в сравнении с предыдущими системами.

Мощность электродвигателей составит от 215 до 420 лошадиных сил, в зависимости от комплектации.

Футуристичное дизайнерское решение позволило производителю отказаться от боковых зеркал, заменив их видеокамерами. Фонари дневного света будут иметь современный стилизованный формат, который используют в основном немецкие производители.

Отличной от предыдущих моделей будет и решетка радиатора, которая примет крупную шестиугольную форму. Такие решетки чаще всего можно найти в автомобилях фирмы Audi.