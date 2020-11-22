В России начали продавать обновленный внедорожник Infiniti QX80

Infiniti на российском рынке начала продажи рестайлингового кроссовера QX80, который по-прежнему предлагается только с одним мотором.

Обновлённый Infiniti QX80 был показан в 2017 году на мотор-шоу в Дубае, а теперь рестайлинговая версия добралась до российского рынка.

В дилерских центрах новый Infiniti QX80 можно заказать по цене от 5 690 000 рублей. В топовой версии кроссовер стоит от 6 055 000 рублей.

В обновленном QX80 самое большое количество изменений произошло в салоне, в котором полностью изменили приборную панель и мультимедийную систему.

Также были расширены возможности голосового управления, и если ранее система распознавала 500 команд, то теперь 6000.

Под капотом Infiniti QX80 устанавливается только V-образный восьмицилиндровый ДВС объёмом 5,6 литра и мощностью 405 л.с. В паре с двигателем работает только семиступенчатая автоматическая коробка передач.