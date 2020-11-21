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Новый Renault Logan для рынка РФ показали на первом рендере

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Dacia Logan на российском рынке предлагается под брендом Renault, и на европейском рынке в начале осени Logan сменил поколение, получив не только новую платформу, но также и ряд систем, которые ранее никогда не устанавливали в автомобили бюджетного бренда.

Ожидается, что третье поколение Renault Logan появится и на российском рынке, но когда это произойдёт неизвестно.

Независимый дизайнер портала «Колёса.ру» решил создать рендерные изображения Renault Logan.

Российская версия седана может получить новый фирменный стиль французской компании с крупными фарами и большим логотипом в центре радиаторной решетки.

Напомним, третье поколение Dacia Logan создано на новой универсальной платформе CMF-B.

За счет смены платформы бюджетная на европейском рынке модель получила новые моторы и ряд систем безопасности, которые в Европе уже практически являются обязательными.

Новый Renault Logan для рынка РФ показали на первом рендере

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