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Renault выпустит трехрядный кроссовер на базе нового Sandero

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Европейская компания Dacia через год выпустит семиместный кроссовер, который на рынке заменит сразу две модели.

Новый «паркетник» придет на смену компактвэну Lodgy и универсалу Logan MCV, к тому же модель будет первой у компании с гибридной силовой установкой.

По данным L’Argus семиместный кроссовер от Dacia начнут производить в октябре. До конца 2021 года он должен появится в продаже.

Сообщается, что кроссовер пока носит внутризаводское обозначение RJI, и сама модель будет на 20 см больше чем текущее поколение российской версии Renault Duster.

В основе Dacia RJI будет лежать масштабируемая платформа CMF-B, которую уже используют в новых Logan и Sandero.

Современная тележка компании Dacia позволяет выпускать модели с современными электронными ассистентами и устанавливать гибридную силовую установку. Производство Dacia RJI будет налажено на румынском заводе.

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