АвтоВАЗ завершил продажи Lada Granta Drive Active с роботизированной КП

Теперь в дилерских центрах Lada больше не предлагают Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач.

Такую комплектацию можно купить только с пятиступенчатой «механикой». Как объяснили в пресс-службе автопроизводителя, Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач не пользовалась спросом.

В данный момент Granta Drive Active предлагается для покупки с механической пятиступенчатой трансмиссией и 106-сильным силовым агрегатом по цене от 672,9 тыс. рублей.

Модификация с роботизированной коробкой передач стоила на 25 тыс. рублей дороже.

Lada Granta Drive Active от остальных версий отличается красными молдингами, спойлером на крышке багажника и рельефными бамперами.

Также в этой версии устанавливаются 15-дюймовые колесные диски и хромированный патрубок выхлопной системы.