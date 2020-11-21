Mercedes-Benz представил обновленный седан Maybach S-Class

Mercedes-Benz представила свою самую роскошную модель, созданную на базе флагманского седана.

Презентация нового поколения Maybach S-Class была проведена в онлайн-режиме. Во время дебюта была рассекречена внешность седана, а также названы всего технические характеристики.

При этом точную дату продаж, а также цены на Maybach решили не раскрывать. Было только сказано, что новое поколение Maybach S-Class в продаже появится в середине следующего года.

Когда удлиненный роскошный седан появится в РФ точно не известно.

Maybach S-Class в отличие от своего донора стал значительно длиннее, и его колесная база выросла на 180 мм.

Это позволило на заднем ряду установить два отдельных кресла с большим количеством различных настроек, вентиляцией и массажем, причем в Maybach S-Class есть даже массаж икр.

В салоне автомобиля разместили пять дисплеев, один из которых является съёмным планшетом. Его можно снять и убрать в специальный отсек.

В качестве опции клиентам будут предлагать охлаждаемый отсек и серебряные фужеры.

Внешне Maybach S-Class от классического S-Class можно будет отличить по большому количеству хрома, двухцветному кузову и логотипу с двойной литерой «М».

Роскошный седан получит 12 цилиндровый ДВС, но его мощность пока не раскрывается. Предположительно, отдача силовой установки составит 630 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Базовым агрегатом должен стать четрехцилиндровый турбированный ДВС мощностью 500 л.с.

Maybach S-Class оснастили 50 различными электронными помощниками и системой Drive Pilot, которая относится к третьему поколению систем автоматического вождения.