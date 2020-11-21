Марка Mazda возглавила рейтинг самых надежных автомобилей

В новом рейтинге надежных автомобилей первое место заняла марка Mazda.

Ранее почетное место занимали другие японские автопроизводители. Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало новый рейтинг самых надёжных автомобилей.

Как и ранее рейтинг создавался на базе данных, полученных в ходе опросов автовладельцев. В этот раз в опросе приняло участие 330 тыс. человек.

Первое место в рейтинге заняла марка Mazda. Этот японский бренд набрал 83 из 100 возможных баллов. На втором месте расположилась компания Toyota, а следом за ней следует бренд Lexus.

Ранее эти компании занимали первые места. Четвертая позиция на американском рынке досталась Buick, а вот на пятом еще один японский бренд – Honda.

На последних местах ТОП-25 самых надежных авто расположились компании Volkswagen, Tesla и Lincoln.

Среди моделей по мнению автовладельцев самой надежной сейчас считается Mazda MX-5, Mazda CX-30 и Lexus UX, у которых свыше 95 баллов.

Самый низкий показатель у пикапа Chevrolet Silverado 1500, он заработал всего 13 баллов.