Патрульные автомобили ГИБДД РФ оснастят камерами фиксации нарушений

ГИБДД столичного региона получит патрульные автомобили со встроенными камерами фиксации нарушений.

Камеры будут размещены в «мигалках», расположенных на крыше автомобиля, к тому же обзор у них будет на 360 градусов.

Как пишет Autonews.ru, специальные автомобили с аппаратно-программным комплексом будут фиксировать неправильные парковки, превышения скорости, а также марку и модель авто, а в дальнейшем планируется расширить возможности аппаратно-программного комплекса.

Монтировать систему фиксации нарушений будут на разные автомобили, то есть это могут быть как отечественные Lada, так машины импортного происхождения, к примеру, Toyota Camry или BMW 5-Series.

Информация, полученная с камер, будет видна на планшете, расположенном в салоне автомобиля, а также в Центрах автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).

Камеры способны видеть на расстояния до 60 метров.