Великобритания объявила о запрете продаж автомобилей с ДВС с 2030 года

О том, что запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания введут в Великобритании сообщалось ранее, но изначально его планировали ввести в 2040 году.

При этом недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил, что запрете продаж автомобилей с ДВС будет введен с 2030 года.

То есть продавать такие машины запретят на 10 лет раньше, чем планировалось изначально.

До 2030 года в стране будут увеличивать популярность электрокаров и гибридов, а также расширять сеть зарядных станций, на что будет выделено немало средств.

Уже в 2050 году будут полностью запрещены машины с ДВС, в том числе и с гибридными установками.