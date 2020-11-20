Где искать авто с пробегом?

Не всегда и не у всех есть возможность приобрести новый автомобиль, поэтому многие автолюбители покупают б/у машины. Вариантов покупки подержанного автомобиля несколько. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые следует изучить подробнее.

Покупка по объявлениям

Выбор автомобиля по объявлениям довольно популярен. Он предоставляет возможность из большого количества предложений выбрать желанное авто с оптимальным соотношением цены и технического состояния. У покупателя есть возможность недорого купить автомобиль непосредственно у его хозяина. Можно рассмотреть большое количество предложений б/у автомобилей различных марок и комплектаций. С хозяином каждого авто можно пообщаться по телефону и осмотреть товар вживую.

У этого способа поиска есть существенный недостаток — для осмотра каждого варианта приходится ехать в другой город, на что уходит много времени, сил и средств. К тому же, описание авто в объявлении не всегда соответствует его фактическому состоянию. И не факт, что владелец расскажет о его скрытых дефектах.

На авторынке

Здесь можно сравнить в одном месте несколько автомобилей желаемой марки и комплектации. Это очень удобно. Но такой способ выбора считается самым рискованным. Купленные у перекупщиков авто с пробегом часто бывают восстановленные после серьезных ДТП, числящиеся в угоне и с перебитыми номерами. Если смена его предыдущего владельца была незаконной, покупатель рискует остаться и без машины, и без денег. Поэтому отправляться на авторынок желательно с надежным специалистом, знающим все тонкости этого бизнеса.

Покупка у родственников или знакомых

Приобретение машины у хорошо знакомых людей считается самым безопасным способом стать автовладельцем. История автомобиля обычно известна всем и не скрывается. О всех замененных деталях и недостатках честно расскажет сам хозяин. Недостаток такой сделки один: если приобретение придется вскоре серьезно ремонтировать, то дружба и доверие могут пошатнуться.

В автосалоне

Все чаще автолюбители предпочитают покупку авто с пробегом в надежном автосалоне. Некоторые автосалоны являются официальными дилерами и принимают у покупателей их б/у автомобили, тем самым уменьшая стоимость нового автомобиля на сумму сделки со старым.

Преимущества покупки машины в автосалонах значительные:

можно найти авто с небольшим пробегом и прозрачной историей;

официальная юридически чистая сделка;

удобный осмотр;

низкие риски покупки автомобиля с серьезными дефектами;

настоящий пробег;

машины проходят диагностику квалифицированными мастерами;

гарантия.

Недостатков такого приобретения немного — меньше выбор и цена машин немного выше, чем на авторынке и по объявлениям.

Независимо от выбранного варианта, небольшой риск существует всегда. Это нужно понимать и даже при покупке авто у родственников следует внимательно проверить все документы и VIN-номера.