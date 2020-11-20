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«АвтоВАЗ» собрал первый образец рестайлинговой Niva

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Для «АвтоВАЗа» первый опытный образец рестайлинговой LADA Niva создало предприятие «ЛАДА Запад Тольятти».
По данным паблика AvtoVAZ News, обновленная LADA Niva получила новый капот, оптику и боковые накладки.

Внешности первого экземпляра обновленной LADA Niva пока раскрыта. Ожидается, что в дальнейшем будет создано еще несколько прототипов, которые в камуфляжной пленке отправят на дорожные тесты.

Как долго будут тестировать рестайлинговую LADA Niva пока неизвестно.

Напомним, LADA Niva это переименованный внедорожник Chevrolet-Niva. Изменения в названии полноприводного внедорожника произошли после полного поглощения «АвтоВАЗом» совместного предприятия (СП) GM-АВТОВАЗ.

Ранее СП в равных долях принадлежало General Motors и «АвтоВАЗу».

lada Lada Niva
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