Ключевые модели Volkswagen

Германский автоконцерн Volkswagen предлагает транспортные средства всех видов. Среди большого количества выпускаемых им автомашин имеется ряд моделей, пользующихся особой популярностью.

Модельный ряд авто Volkswagen

Автомобили, выпускаемые концерном Volkswagen, подразделяются на кластеры. Они классифицируются на основании предназначения, дизайна, функционала и степени комфортности. По ссылке https://fastmb.ru/testdrive/5155-volkswagen-arteon-2021-flagman-avtorynka-ot-vw.html можно ознакомиться с характеристиками флагманской модели Volkswagen Arteon 2021. Продукция данного производителя делится на следующие категории:

«Малолитражки». Отличительные особенности этих моделей заключаются в компактных размерах и практичности. Это наиболее популярная категория автомашин среди автомобилистов с ограниченными денежными ресурсами.

Седаны. Эта категория автомашин Volkswagen представлена наибольшим количеством разнообразных моделей.

Кроссоверы. Наряду с классическими моделями эта категория включает в себя и отвечающие самым современным требованиям автомобили.

Мини-автобусы и грузовые автомобили. Такие транспортные средства приобретают организации, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов.

Двухдверные машины. Они рассчитаны на автомобилистов, которые не привыкли перегружать салон или перевозить нескольких пассажиров.

Спорткары. Эта категория включает в себя немного моделей, но все они характеризуются массой достоинств.

Новые модели

«Малолитражка» Volkswagen Up предлагается в двух вариантах: ситикар с двумя дверями длиной 2,4 м и электрокар длиной до 3 м, число дверей в котором варьируется от двух до пяти. Зарядки в течение получаса электрической модели хватает на сотню километров езды. Новинки Volkswagen привлекают автомобилистов множеством разнообразных ноу-хау. К примеру, седаны представительского класса Jetta и Passat способны развивать скорость до 238 км/ч и успешно конкурируют со спорткарами. А седан Новый Поло с бензиновым мотором мощностью 125 л. с. тратит горючего на загородном шоссе лишь от 3 л на километр.

Обычно компания Volkswagen демонстрирует потенциальным покупателям весь предлагаемый модельный ряд в крупных автомобильных салонах по нескольку дней. Постоянное появление новинок позволяет этому производителю удивлять автомобилистов каждый год.

Источник — https://fastmb.ru/