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Kia официально перенесла начало продаж дизельных Kia Sorento в РФ

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Продажи дизельного Kia Sorento решено перенести на более поздний срок. Российский офис компании пока не называет причину переноса продаж дизельных кроссоверов.
Стоит отметить, что официально проблем с дизельными Sorento нет, но автопроизводитель пока не спешит их выводить в продажу.

Как пишет пресс-служба, компания приняла данное решение после проведения дополнительной инспекции первой партии автомобилей, собранной для российского рынка.

По ее результатам было принято решение о необходимости дальнейшего изучения сложившейся ситуации и переносе начала продаж Sorento с дизельной силовой установкой.

По слухам, продажи перенесли из-за проблем с прошивкой роботизированной коробки передач.

Kia Sorento
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