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Renault выпустит компактный кроссовер за 550 тыс. рублей

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Renault представила концептуальный кроссовер Kiger. Эта версия в дальнейшем получит серийную версию, в основе которой будет лежать платформа от Nissan Magnite.
Renault Kiger несмотря на яркий концепт будет относиться к бюджетной модели. Ее дебют состоится на индийском рынке, при этом Kiger будет являться глобальной моделью.

Длина концепта составляет 3990 мм, и серийная версия будет такой же длины, так как в Индии автомобили менее 4 метров облагаются пониженным транспортным налогом.

Renault выпустит компактный кроссовер за 550 тыс. рублей
Внешность концепта Renault Kiger разрабатывал французский и индийский офис автопроизводителя, и как заявил шеф-дизайнер Renault, серийная версия кроссовера будет очень близка к концепту.

В основе компактного кроссовера будет лежать платформа CMF-A, а силовые установки и трансмиссию для модели от Renault позаимствуют у Nissan Magnite.

Это значит, что в Индии французская модель будет предлагаться с литровым атмосферным 70-сильным агрегатом и литровым турбомотором мощностью 95 л.с.

Предположительно, Renault Kiger по цене будет сопоставим с Nissan Magnite. Последний на индийском рынке сейчас можно купить по цене от 550 тыс. рупий, что в пересчете составляет 565 тыс. руб.

Renault выпустит компактный кроссовер за 550 тыс. рублей

renault Renault Kiger
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