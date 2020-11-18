«Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на юбилейную версию Hyundai Solaris

Hyundai в текущем году отмечает 10-летие завода в Санкт-Петербурге и модели Solaris.

Корейская компания начинает продажи юбилейной версии Solaris, которую посвятили не только самой модели, но также и российскому предприятию, где и выпускают модели корейской марки.

Hyundai Solaris «10 лет» можно заказать по цене от 911 000 рублей с 1,4- или 1,6-литровым мотором в зависимости от основной комплектации.

В общей сложности юбилейный Solaris будет выпущен тиражом в количестве 4500 ед. Все экземпляры будут оборудованы хромированной радиаторной решеткой, 15-дюймовыми колесными дисками, подогревом передних кресел и кожаным рулем.

Самая дорогая комплектация Hyundai Solaris «10 лет» в дилерских цитрах будет стоить 1 041 000 руб.