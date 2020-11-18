Главная » Новости

«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на свои автомобили

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

Российская компания за текущий год подняла цены на автомобили марки Lada пять раз, но каждое повышение было незначительным — не более 1%.
Самые доступные модели компании «АвтоВАЗа» сейчас стоят на 5 тыс. рублей дороже от 489 тысяч рублей за Гранту в кузове седан.

Вторая по полярности модель Vesta теперь предлагается по цене от 677 тыс. рублей, что на 11 тыс. дороже чем ранее.

Lada 4×4 и Lada Xray в дилерских центрах теперь можно купить от 588 тыс. и 661 тыс. рублей. Без изменений осталась только Lada Niva, которая ранее носила название Chevrolet Niva.

Напомним, сейчас «АвтоВАЗ» является лидером рынка с самой большой долей. С начала года автопроизводитель реализовал 264,7 тыс. авто, что на 10% меньше чем годом ранее.

При этом в октябре было продано рекордное количество Lada – 37 тыс. автомобилей. Это на 22,5% оказалось больше чем годом ранее.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика