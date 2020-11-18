Как выбрать хорошие межкомнатные двери?

Когда ремонт подходит к концу и все косметические работы выполнены, наступает черёд относительно простого, но чрезвычайно ответственного мероприятия – установки межкомнатных дверей. Они позволяют произвести грамотное зонирование, разделив площади различного назначения. Выбор подходящей модели всегда имеет свои подводные камни, поскольку универсального варианта не существует. Покупатель вынужден анализировать особенности конкретного помещения, чтобы получить не только эстетически привлекательное, но и функциональное изделие.

Основные критерии выбора межкомнатных дверей

Современный рынок способен предложить немало разновидностей профильного товара, на сайте dverkin.ru можно выбрать и заказать двери в Москве и области с установкой, предварительно изучив представленный ассортимент. Существует несколько важных факторов, которые следует учесть перед покупкой.

Размер. Чтобы определить длину и ширину изделия, необходимо произвести измерение дверного проёма. Материал. Дерево – универсальный вариант, поскольку оно обладает всеми необходимыми характеристиками. Двери из бука или дуба отличаются прочностью, а также долгим сроком эксплуатации. Они безопасны с экологической точки зрения и могут похвастаться приятной текстурой. Древесина плохо переносит воздействие влаги, но в условиях закрытого помещения этот недостаток становится несущественным. Цвет. Тут всё зависит от индивидуальных предпочтений хозяев, но следует учитывать особенности интерьера, куда должен вписываться каждый элемент, в том числе и двери. Конструкция. Существует масса разновидностей межкомнатных дверей. Некоторые особенности конфигурации носят чисто декоративный характер, другие влияют непосредственно на эксплуатацию изделий. Если классического варианта недостаточно для удовлетворения потребностей пользователя – стоит проконсультироваться с профессионалами, чтобы подобрать подходящую модель.

Независимо от конкретной ситуации, необходимо выбирать для сотрудничества только надёжных поставщиков продукции, способных гарантировать высокое качество товара.

Несколько простых советов по выбору межкомнатных дверей

Лишь немногие знают, что если подобрать дверь под цвет стен, можно расширить пространство визуально. Чтобы получить гармоничный интерьер, стоит отказаться от приобретения позиций различного типа, иначе цельность общей композиции будет нарушена.

Стеклянные вставки – это красиво, но сквозь них проникает свет, а значит, для спальни такая дверь не подойдёт. Не слишком удачный вариант, если декоративные элементы расположены в нижней трети полотна – их очистка потребует усилий.

Можно заключить, что наиболее важными факторами при покупке межкомнатных дверей являются: их функциональность, надёжность и эстетическая привлекательность. Наличие этих свойств говорит о том, что дверь станет отличным приобретением.