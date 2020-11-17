Льюис Хэмилтон побил все рекорды Михаэля Шумахера. Но больше ли его наследие?

На недавно прошедшем Гран-При Турции Льюис Хэмилтон взял последний рубеж и сравнялся с Михаэлем Шумахером по количеству титулов. Все остальные рекорды были побиты ранее – и по количеству выигранных гонок, и по числу поулов, подиумов, и много чего еще.

Прямо сейчас мы не можем хладнокровно оценить достижения Хэмилтона и понять, насколько они масштабны. Просто потому, что «Шумахер» – имя уже давно нарицательное и представить, что кто-то лучше него, просто невозможно. Но споры идут грандиозные – а лучше ли Хэмилтон Шумахера и насколько он изменил «Формулу-1» по сравнению с «Красным Бароном»?

Время покажет. Но сухие цифры не врут – практически у всех рекордов в «Королевских гонках» теперь новый хозяин.

Да, у Хэмилтона машина намного сильнее, чем у конкурентов. Но и Шумахер ездил на мощном автомобиле. Да, на Хэмилтона работала вся команда. Но на Шумахера «Феррари» работала еще больше и циничнее. Да, Шумахер изменил «Формулу-1» и привлек огромное количество новых фанатов. Но разве Хэмилтон не сделал то же самое?

Сложно отрицать то, что Льюис оказался в нужное время и в нужном месте. И этим он очень успешно пользуется не только на трассе. Хэмилтон в реалии современного мира вписывается идеально, он все время на виду, все время за что-то борется и делает это безошибочно профессионально.

Льюис из бедной семьи, этот факт чемпион эксплуатировал неоднократно: «Нет ничего невозможного. Движущей силой для меня в этом году было подать пример следующему поколению, никогда не отказываться от своей мечты. Многие говорили мне, что моя мечта неосуществима, и все же я здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что вы тоже можете это сделать. Никогда не сдавайтесь, продолжайте бороться, и давайте продолжать бороться».

Льюис – далеко не зауряден. Он – жесткий веган, что вызывает и насмешки, и восхищение. Он непримиримый борец за экологию и активист Black Lives Matter. Именно он настоял на том, чтобы перекрасить Мерседесы в черный цвет и регулярно организует «церемонии с коленопреклонениями». Хэмилтон имеет свое мнение практически на все на политические события и не стесняется озвучивать его вслух. В то же время он ярок, активен в соцсетях и в общении с журналистами. Хэмилтон вездесущ и неугомонен.

Влияние двух великих гонщиков на «Формулу-1» в частности, на автоспорт в целом и даже на весь мир в глобальном плане, мы объективно сможем сравнить и оценить только через какое-то время.

Источник — Метарейтингс