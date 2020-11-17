Запчасти на BMW 3 серии: адекватная замена для штатных деталей

Знаменитые «тройки», как называли автомобили БМВ 318, появились на мировом рынке в конце прошлого столетия, заявив о себе как о надежных и безотказных транспортных средствах, адаптированных для эксплуатации в условиях самого сурового климата. Однако в обмен на отличную управляемость и «послушность» на дороге владелец должен был позаботиться о своевременной диагностике машины и замене изношенных элементов. Важным требованием было приобретение необходимых комплектующих по оригинальному каталогу запчастей, что обеспечивало сохранение ходовых характеристик машины и права на гарантийное обслуживание.

Критерии выбора запчастей для БМВ

Чтобы надлежащим образом позаботиться о техническом состоянии своей машины, рекомендуется:

подбирать детали по вин-коду, строго следя за их соответствием техническим параметрам транспортного средства;

сверить свой выбор с рекомендациями производителя и технической документацией на автомобиль;

не забывать использовать подходящие расходные материалы, продлевающие срок эксплуатации деталей;

отказаться от приобретения сомнительных подделок, которые могут стать причиной серьезных неисправностей;

доверить установку новых запчастей на автомобиль BMW опытным механикам проверенного сервисного центра.

Оригинальные или лицензионные?

Чтобы крупный ремонт не стал причиной утраты значительной части достоинств дорогостоящего автомобиля, специалисты рекомендуют приобретать для него только оригинальные или лицензионные запчасти. Преимущества первых – производство на основных заводах бренда под строгим контролем и на условиях всестороннего тестирования, что гарантирует идеальную совместимость с автомобилем. Лицензионные детали имеют более привлекательную цену и часто практически не отличаются по качеству от оригинальных при условии, что их изготовление организовано согласно базовым стандартам производителя. Оптимальное решение подскажут мастера сервиса, у которых вы обслуживаете свою машину.

Где купить запчасти на автомобили BMW 3 серии

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