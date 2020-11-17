Компьютерная диагностика автомобиля в Минске

Компьютерная диагностика авто предусматривает всестороннее изучение показателей контроллеров и датчиков, выявление и расшифровку кодов возникших ошибок. Данная процедура позволяет не только оперативно установить причину неисправности машины, но и вовремя устранить неполадки, без чего в дальнейшем может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Ситуации, в которых требуется компьютерная диагностика авто

Своевременное проведение компьютерной диагностики автомобиля позволяет значительно продлить срок его службы. Предотвратить серьезную неполадку выгоднее, чем потратить много денег на срочные ремонтные работы. Для решения этой задачи в Минске можно обратиться в СТО «Миура». Подробная информация представлена по ссылке https://www.miura.by/uslugi-sto/diagnostika/kompyuternaya-diagnostika/. Потребность в проведении диагностики авто появляется в следующих ситуациях:

Покупка подержанной машины. Проверка автомобиля с пробегом перед заключением договора дает возможность удостовериться в том, что он находится в исправном состоянии и может использоваться для безопасной езды.

Продажа машины. Если продавец автомобиля предварительно выполнит его диагностику, то поиск покупателя значительно упростится. Этот маркетинговый ход повышает доверие потенциальных покупателей и помогает продавцам устанавливать выгодные для себя условия продажи транспортного средства.

Авто барахлит при запуске мотора или во время движения.

Перед отправкой на автомашине в путешествие или командировку.

После аварии. Даже при отсутствии значительных внешних повреждений возможно неожиданное проявление скрытых неполадок, поэтому после любого ДТП необходимо провести компьютерную диагностику автотранспортного средства.

Главные диагностические процедуры

При проведении компьютерной диагностики авто проверяется работоспособность большого количества узлов и деталей. Данная процедура включает в себя:

Диагностику мотора.

Проверку системы торможения, сцепления, ходовой части.

Обнаружение неисправностей в электрической проводке, ходовых огнях, стартере и генераторе.

Проверку систем кондиционирования воздуха и отопления, от чего зависит поддержание комфорта в салоне авто.

Проводить компьютерную диагностику авто необходимо при подготовке к каждому зимнему и летнему сезону. Помимо этого, она нужна в различных ситуациях, указанных выше.