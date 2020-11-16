Новый кроссовер Infiniti QX55 2022 года дебютирует 17 ноября

Преемника кроссовера Infiniti FX японская компания представит 17 ноября в Лос-Анджелесе.

Презентация купеобразного кроссовера QX55 пройдет в онлайн формате, причем на презентацию приглашён американский соул-исполнитель Алоэ Блэк.

За сутки до премьеры новой модели представительство Infiniti опубликовала последний тизер кроссовера. На изображении пока невозможно рассмотреть будущую новинку, но как обещают представители компании, QX55 получит ряд элементов дизайна дающих отсылку к популярному в свое время классическому FX.

В основе QX55 лежит Q50, поэтому технически модели будут очень похожи. В кроссовере будет устанавливаться 2,0-литровый турбомотор с изменяемой степенью сжатия.

Мощность этого силового агрегата составляет 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что Infiniti QX55 хотели представить еще весной текущего года, но из-за пандемии презентацию отложили до осени.