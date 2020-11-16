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Китайская компания пообещала выпускать по одному электрокару в минуту

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Китай является самым крупным рынком для электрокаров, где представлено огромное количество моделей, среди которых зачастую можно встретить машины очень маленького размера с минимальным запасом хода и слабым мотором.

Такие автомобили не разгонятся свыше 80 км/ч и порой даже не считаются полноценными.

Корпорация Evergrande Group намерена расширить модельный ряд электрических автомобилей в Китае и мире, причем для этого ставятся амбициозные планы – выпускать ежеминутно по электрокару.

Китайская компания пообещала выпускать по одному электрокару в минуту
В конце лета Evergrande Group представила шесть «зеленых» моделей под брендом Hengchi, причем тогда были показаны предсериные прототипы.

Их уже собирают на заводах корпорации, но пока только в тестовом режиме, тогда как полноценная сборка будет организована в следующем году.

Для производства автомобилей под брендом Hengchi китайская корпорация построила два современных завода, один из которых находится в Шанхае, а второй в Гуанчжоу.

Для автоматизации производства на заводах запустят 2,5 тыс. роботов, которые сведут ручной труд к минимуму и увеличат скорость сборки автомобилей на электрической тяге.

Evergrande Group за четыре года планирует построить заводы по всему миру и ежегодно выпускать до 1 млн электрокаров, а к 2030 году производить до 5 млн машин в год.

Hengchi
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