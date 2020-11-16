Дилер Lada продает универсал Lada Vesta за 1,4 млн рублей

Информацию про самую дорогую версию Lada Vesta SW распространил дилерский центр, в котором и продается универсал.

В сети появилось видео, в котором показывают тюнингованную версию российского универсала.

Ее в дилерском центре предлагают приобрести за 1 399 000 рублей, что делает данную машину самой дорогой среди Vesta SW.

Стоимость стандартной версии Lada Vesta SW составляет 843 900 рублей, но за счет обвеса от Lada Vesta Sport, покраски кузова «хамелеон» и модернизированной выхлопной системы, а также ряда дополнительного оборудования цена отечественной модели выросла до 1 399 000 рублей.

В тюнингованный Vesta SW еще установили камеру заднего вида, акустическую систему Pioneer и сигнализацию.



