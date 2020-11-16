АвтоВАЗ модернизировал гидроусилитель рулевого управления Lada XRAY

LADA XRay получили улучшенный гидроусилитель руля, причем им уже оснастили все комплектации хэтчбека, которые оснащаются 1,6-литровым силовым агрегатом и механической коробкой передач.

Как удалось узнать порталу «Лада.онлайн», теперь новый гидроусилитель устанавливается на все комплектации модели, хотя ранее его можно было встретить только в версии Standart.

Доработка системы управления сказалась на комфорте и безопасности. Ранее при наезде на кочку водитель чувствовал удар на рулевом колесе, а при росте скорости терялась информативность рулевого управления.

Специалисты автопроизводителя в гидроусилителе заменили электронасос на механический, а это позволило избежать ранних проблем и сохранить чувствительность рулевого колеса.

Стоит отметить, что все LADA XRay кроме версии с двигателем объёмом 1.6 л. и механической коробкой передач оснащаются электрогидроусилителем.