Haval в 2021 году представит в России две новые модели

На российском рынке все представленные модели от компании Haval собираются на собственном заводе автопроизводителя в Тульской области.

Сейчас в дилерских центрах Haval предлагаются кроссоверы F7 и его купербазная версия, а также внедорожники H5 и H9.

Как пишет портал «Автовести», в 2021 году китайский автопроизводитель в России еще представит двух представителей сегмента SUV.

Известно, что одна из моделей будет являться компактным «паркетником», а вторая модель займет место между кроссовером F7 и внедорожником H9.

Предположительно, будущей новинкой окажется Н7 или Н6, а компактным кроссовером могут стать модели First Love или F5.