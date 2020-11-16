Главная » Новости

Haval в 2021 году представит в России две новые модели

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

На российском рынке все представленные модели от компании Haval собираются на собственном заводе автопроизводителя в Тульской области.

Сейчас в дилерских центрах Haval предлагаются кроссоверы F7 и его купербазная версия, а также внедорожники H5 и H9.

Как пишет портал «Автовести», в 2021 году китайский автопроизводитель в России еще представит двух представителей сегмента SUV.

Известно, что одна из моделей будет являться компактным «паркетником», а вторая модель займет место между кроссовером F7 и внедорожником H9.

Предположительно, будущей новинкой окажется Н7 или Н6, а компактным кроссовером могут стать модели First Love или F5.

haval
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика