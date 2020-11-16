Компания Honda представила еще один электрокроссовер

Презентация нового электрического кроссовера состоится на мотор-шоу в Гуанчжоу, причем пока автопроизводитель не раскрыл технические характеристики предсерийного концепта, но уже показал его внешность.

Кроссовер Siming M-NV Sport EV создан совместным предприятием Dongfeng-Honda. Известно, что в основе электрокара лежит платформа от компактного кроссовера HR-V.



Siming M-NV Sport EV очень сильно напоминает прошлогодний X-NV, но в новой модели будет более богатое оснащение и небольшие изменения во внешности.

По данным профилирующих изданий из Китая, в M-NV Sport EV установлена 163-сильная силовая установка. Емкость аккумуляторами и другие технические характеристики компания пока не раскрывает.



В представленном кроссовере есть панорамная крыша, поперечное крепление для багажника, а также несколько вариантов выбора колес и аэродинамического обвеса.

Все данные про M-NV Sport EV раскроют в конце текущего месяца на мотор-шоу в Гуанчжоу.