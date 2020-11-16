Главная » Новости

Компания Honda представила еще один электрокроссовер

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Презентация нового электрического кроссовера состоится на мотор-шоу в Гуанчжоу, причем пока автопроизводитель не раскрыл технические характеристики предсерийного концепта, но уже показал его внешность.
Кроссовер Siming M-NV Sport EV создан совместным предприятием Dongfeng-Honda. Известно, что в основе электрокара лежит платформа от компактного кроссовера HR-V.

Компания Honda представила еще один электрокроссовер
Siming M-NV Sport EV очень сильно напоминает прошлогодний X-NV, но в новой модели будет более богатое оснащение и небольшие изменения во внешности.

По данным профилирующих изданий из Китая, в M-NV Sport EV установлена 163-сильная силовая установка. Емкость аккумуляторами и другие технические характеристики компания пока не раскрывает.

Компания Honda представила еще один электрокроссовер
В представленном кроссовере есть панорамная крыша, поперечное крепление для багажника, а также несколько вариантов выбора колес и аэродинамического обвеса.

Все данные про M-NV Sport EV раскроют в конце текущего месяца на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Dongfeng Honda honda Siming Siming M-NV Sport EV
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика