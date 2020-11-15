Аксессуары для грузовиков

Коммерческий транспорт, а именно грузовики, для своего ремонта и обслуживания требуют качественных запчастей и аксессуаров. Качественные комплектующие от производителей можно купить в интернет магазине, обзор которого представлен в этой статье.

Надежная компания

Компания «Автолонг», официальный сайт которой находится по адресу https://autolong.ru/ вот уже более 15 лет обеспечивает качественными запчастями грузовики в РФ и ближайшем зарубежье. Здесь хороший выбор комплектующих и доступные цены для оптовых и розничных покупателей. Компания предлагает запчасти для любых грузовиков, грузоподъемностью от 1.5 тонны до мощных тягачей, всех популярных моделей.

Как выбрать запчасти на сайте «Автолонг»

Для того, что бы выбрать необходимую запасную часть на свой грузовик необходимо перейти на следующую страницу https://autolong.ru/products.php. Здесь выбрать любую деталь из каталога, либо воспользовавшись поиском по названию. Для того, что бы воспользоваться возможностью заказа комплектующих на сайте интернет магазина необходимо пройти несложную процедуру регистрации, которая займет не более пяти минут. Далее выполняем следующие действия:

Выбираем деталь в каталоге и перемещаем ее в корзину. Можно отметит сразу несколько позиций.

В корзине проверяем данные о покупке и нажимаем кнопку «Оформить заказ». После заполнения всех полей в заказе переходим по ссылке «Отправит заказ».

Ожидаем звонок менеджера, который в самое ближайшее время свяжется с клиентом для уточнения нюансов покупки.

Забрать покупку можно на складе компании, оформив доставку по Москве курьером фирмы или воспользовавшись услугами транспортной компании.

Служба технической поддержки «Автолонг»

Если у пользователя интернет сайта компании «Автолонг» возникнут вопросы по товарам, представленным на ресурсе или оформлению заказа, то он может задать их на горячую линию техническим консультантам. Нажав на кнопку «Задать вопрос», которая расположена в правом нижнем углу каждой страницы, откроется меню, в нем можно ввести сообщение и указать контакты для связи — телефон или адрес электронной почты. В самое ближайшее время технические консультанты компании свяжутся с клиентом и ответят на все его вопросы. Еще проще можно связаться с менеджерами «Автолонг» по бесплатной, многоканальной телефонной линии.

Выбирать автозапчасти на интернет сайте «Автолонг» удобно, а приобретать выгодно! Компания сотрудничает напрямую с заводами изготовителями запасных частей к грузовикам. Это дает гарантию на всю продукцию от производителя и доступную цену для оптовых и розничных клиентов.