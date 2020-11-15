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Hyundai поднял цены на кроссоверы Tucson и Tucson N Line в России

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За последние пару лет цены на новые автомобили растут практически каждый месяц, и по мнению экспертов стоимость машин будет расти и дальше.

До нового года ожидается, что стоимость отечественных и импортных легковушек еще вырастет на 2-3%.

По данным сайта «Цена Авто», в России подорожали кроссоверы Hyundai Tucson и Tucson N Line.

Эти модели стали дороже всего на 0,8-1,2%. В денежном выражении цена на корейские кроссоверы выросла на 20 тыс. рублей.

Теперь Tucson в дилерских центрах предлагают по цене от 1 639 000 до 2 404 000 рублей, а Tucson N Line — от 2 289 000 до 2 439 000 рублей.

Как пишет портал «Автовести», прошлое подорожание на Hyundai Tucson было в сентябре, когда стоимость кроссовера выросла на 35 тыс. рублей.

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