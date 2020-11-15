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В Уфе пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей

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В Уфе в следующем месяце управление ФССП по Башкирии проведет очередной аукцион, на котором будут проданы конфискованные легковые автомобили.

Мероприятие намечено на 11 декабря. Сейчас на сайте ФССП России можно ознакомится с полным списком авто, которые будут участвовать в аукционе.

Также там прописаны правила для участия в торгах. Желающие приобрести авто могут подать заявку на участие в аукционе до 20 ноября.

Распродавать будут как отечественные, так и импортные автомобили. В списке есть KIA Spectra со стартовой ценой 76 500 рублей и Lifan Solano 2011 года выпуска со ценником 89 076 рублей.

Также есть кроссовер Ford EcoSport, за который участнику потребуется заплатить минимум 651 100 рублей, LADA Granta и Datsun mi-DO с начальным ценником 352 750 и 380 587 рублей.

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