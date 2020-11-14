Аналитическое агентство «Автостат» провело сравнение наиболее близких по техническим характеристикам автомобилей и затраты на них за 5 лет или 100 тыс. км пробега.

В результате были названы самые дешевые в эксплуатации автомобили России, так как сравнивались такие автомобили как Datsun on-DO, LADA Granta и Renault Logan.

Как отмечают специалисты, вы выборке эти машины оказались, так как они наиболее близкие по характеристикам, имеют 1,6-литровый ДВС и механическую КП, а еще учитывались тарифы для Москвы и области.

Так, оказалось, что больше всего на машину потратят владельцы Renault Logan, которым за пять лет машина обойдется в 815 тыс. рублей.

Стоимость владения Datsun on-DO составит 750 тыс. рублей, а LADA Granta обойдётся в 654 тыс. рублей.

Если говорить о затратах за месяц и на 1 км пробега, то показатели у автомобилей оказались следующими: Logan 13,6 тыс. руб./месяц или 8,2 руб./км, Datsun on-DO — 12,5 тыс. руб./месяц или 7,5 руб./км, Granta — 10,9 тыс. руб./месяц или 6,5 руб./км.