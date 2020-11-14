Renault представил обновленные Renault Kangoo и Express

Renault представила два новых фургона Kangoo и Express. Первый сменил поколение, а второй был возрожден после длительного перерыва.

Renault Kangoo это новое поколение, которое рассчитано на европейский рынок.

В новинке применили ряд современных решений, которые ранее не встречались в подобных автомобилях, а также начали использовать более качественные материалы.

Так, Kangoo в следующем году жители Старого света смогут купить в двух вариантах, которые отличаются длиной и объёмом кузова.

В обычном варианте, полезный объём кузова составляет от 3,3 до 3,9 кубометра, а объём удлинённой версии составляет от 4,2 до 4,9 кубометра.

Также для Kangoo будет возможность заказать версию без стойки между сдвижной и пассажирской дверью. В такой конфигурации ширина проема составит 1 416 мм.

Технические характеристики Kangoo пока не раскрываются, и о них станет известно ближе к старту продаж.

Что касается Renault Express, то это модернизированная версия Dacia Dokker. Эти модели будут собирать на одном заводе, но если в Европу будут поставлять только грузовую версию «каблучка», то за пределами рынка ЕС будет еще предлагаться пятиместный вариант.

Продажи Express, как и Kangoo, стартуют весной 2021 года. Ближе к старту продаж будут раскрыты все технические характеристики возрождённого Express, а также озвучены на него цены.