«АвтоВАЗ» прогнозирует снижение авторынка РФ в 2020 году на 11%

Компания «АВТОВАЗ» в текущем году ожидает, что продажи новых автомобилей будут максимум на 11% меньше чем в 2019 году.

По словам вице-президента компании по внешним связям Сергея Громака, в 2020 году будет наблюдаться снижение продаж в пределах 9-11%.

Такие данные представитель «АВТОВАЗа» приводит, ссылаясь на аналитиков компании.

Более сильное снижение рынка может быть связано со второй волной коронавируса, инфляцией и завершением программы опережающих госзакупок

Ранее сообщалось, что в октябре «АВТОВАЗ» реализовал 37 019 ед. новых автомобилей марки Lada, а это оказалось на 22% больше, чем годом ранее, а также рекордным показателем с 2014 года.