Ferrari SF90 Spider оказался первым открытым Plug-In гибридом марки

Ferrari показала свой самый мощный в истории суперкар SF90 Spider. Модель с открытым верхом получила 1000-сильную гибридную силовую установку, которая позволяет с места до первой «сотни» разгоняться всего за 2,5 сек.

Ferrari SF90 Spider является открытой версией флагманского суперкара SF90. У новинки складная версия сделана из алюминия, и за счет этого она значительно легче аналогичных решений у других автопроизводителей.



Складная крыша убирается в багажное отделение за 14 секунд, и сделать это можно на ходу. В общей сложности SF90 Spider весит 1670 кг, а это на 100 кг больше, чем обычная версия суперкара.

В основе гибридной силовой установки лежит твин-турбодвигатель V8 мощностью 780 л.с. при 800 Нм крутящего момента, а паре с ДВС работает три электрических двигателя, один из которых установлен между основным силовым агрегатом и коробкой передач.

Суммарная отдача силовой установки составляет 800 Нм. Максимальная скорость гиперкара — 340 км/ч.