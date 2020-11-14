ФНС объяснила механизм расчета налога на дорогостоящее авто

В ФНС напомнили владельцам роскошных авто о необходимости уплаты налога, а также пояснили, каким образом ведется расчет налога на дорогостоящую машину.

Согласно опубликованному сообщению, налог на дорогостоящий автомобиль рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля.

Кроме этого, повышенный налог действует на те машины, которые входят в список, попадающих под налог на роскошь. Список публикуется и обновляется ежегодно Минпроторгом.

Ознакомится с ним можно на сайте ведомства. Автомобилистам также напомнили, что налог на роскошь нужно оплатить до 1 декабря, так как начиная со 2 декабря будет начисляться пеня.