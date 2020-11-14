Великобритания запретит продавать машины на бензине и дизеле с 2030 года

Правительство Великобритании намерено изменить планы по запрету продаж классических и гибридных автомобилей.

Ранее планировали полностью ввести запрет в 2040 году, но позднее дату перенесли на 2035 год, а теперь премьер-министр страны Борис Джонсон рассматривает новую дату – 2030 год.

Об этом официально пока не объявлено, но по данным Financial Times, премьер-министр предложит новую дату на следующей неделе, причем в один день будет озвучено не только это предложение, но также и ряд других касающихся экологии.

Financial Times пишет, что сейчас в Великобритании доля продаж электрокаров составляет всего 7%, а продажи гибридных автомобилей 25%.

Для увеличения продаж «зеленых» авто власти намерены в следующем году выделить 660 млн долларов для строительства новых зарядных станций.